Госдума утвердила федеральный бюджет РФ на 2023–2025 годы

Фото: Агентство "Москва"

Госдума приняла закон об утверждении федерального бюджета страны на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7% ВПП.

Общий объем бюджета на 2023 год по доходам составит 26,13 триллиона рублей, по расходам – 29,056 триллиона рублей, что составляет 17,4 и 19,4% ВВП соответственно.

В 2024 году федеральные доходы составят 27,24 триллиона рублей, в 2025 году – 27,98 триллиона рублей, а расходы – 29,43 и 29,24 триллиона рублей.

Дефицит бюджета в 2023, 2024 и 2025 годах составит 2%, 1,4% и 0,7% ВВП соответственно. Источником покрытия дефицита станут госзаимствования.

Помимо этого, в 2023, 2024 и 2025 годах объем государственного долга составит около 25,369, 27,679, 29,94 триллиона рублей соответственно. При этом отмечается, что объем госдолга РФ в ближайшие три года окажется на безопасном уровне – менее 20% ВВП.

Объем Фонда национального благосостояния к началу 2023 года составит 8 триллионов 987,4 миллиарда рублей, 2024 года – 6 триллионов 252,9 миллиарда рублей, 2025 года – 5 триллионов 947,2 миллиарда рублей.

Уровень инфляции в РФ согласно данным в 2023 году не превысит 5,5% и 4% в 2024 и 2025 годах.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в РФ в 2023 году до 16 242 рублей. В пояснительной записке к документу уточнялось, что такой размер МРОТ предлагается установить исходя из установленной в целом по стране на 2023 год величины прожиточного минимума в размере 15 669 рублей.

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