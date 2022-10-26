ГД приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2023–2025 годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2023 год и плановые периоды 2024 и 2025 годов. Документ сверстан с дефицитом, компенсировать который планируется за счет внутренних заимствований и средств ФНБ.

Отмечается, что представители КПРФ и "Справедливой России" отказались поддержать документ.

Бюджет РФ на 2023 год готовился исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере 149 триллионов 949 миллиардов рублей и уровня инфляции, не превышающего 5,5%.

Согласно проекту бюджета, в 2023 году доход российской казны составит 26 триллионов 130,3 миллиарда рублей (17,4% ВВП), где 8 триллионов 939 миллиардов рублей составят нефтегазовые поступления. Расходы в следующем году ожидаются на уровне 29 триллионов 55,6 миллиарда рублей (19,4% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета в 2023 году достигнет 2 триллионов 925,3 миллиарда рублей.

Вместе с проектом федерального бюджета на рассмотрение внесены налоговые новации, предусматривающие рост нагрузки в части НДПИ на сырьевые компании, а также поправки в Бюджетный кодекс для нового порядка определения базовых нефтегазовых доходов.

Ранее эксперты прокомментировали положения проекта бюджета РФ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В числе рисков специалисты назвали падение нефтяных доходов, а также ситуацию с индексацией акцизов на определенную продукцию.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!