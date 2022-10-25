В проекте бюджета на 2023 год предусмотрено увеличение средств по маткапиталу – Медведев

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Средства на выплаты материнского капитала будут увеличены в 2023 году более чем на 100 миллиардов рублей, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В проекте бюджета на следующий год значительно увеличены средства на выплату материнского капитала: с 443 до 551 миллиарда рублей", – цитирует его "Интерфакс".

По словам Медведева, свыше 30 миллионов пенсионеров смогут получить проиндексированную пенсию, а 11 миллионов россиян с ОВЗ – повышенные социальные выплаты. В то же время планируется индексация зарплат бюджетников.

Зампред Совбеза РФ уточнил, что в следующем году доля социальных расходов может вырасти на 1,6%.

Ранее сообщалось, что единовременное пособие при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком до 1,5 года будут увеличены в 2023 году.

Уточнялось, что единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля проиндексируют на 12,4%, до 23 011 рублей. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года в 2023 году увеличится с 31 282 до 33 281 рубля. Минимальный – с 7 677 до 8 629 рублей.

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