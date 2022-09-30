Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 23 011 рублей в РФ в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единовременное пособие при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком до 1,5 года увеличатся в 2023 году, сообщается в телеграм-канале Минтруда РФ.

Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля проиндексируют на 12,4%, до 23 011 рублей. Получить его могут все семьи, независимо от доходов. Комплексная оценка нуждаемости здесь не применяется.

Для работающих родителей пособие назначается без заявления. Безработные родители могут оформить его до конца 2022 года в ПФР, а с 2023 года – в Социальном фонде России. Обратиться за выплатой можно в течение полугода после рождения ребенка.

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года в 2023 году увеличится с 31 282 до 33 281 рубля. Минимальный – с 7 677 до 8 629 рублей. Размер пособия составляет 40% среднего заработка работника за предыдущие два года.

Подать заявление необходимо до двухлетия ребенка. Деньги выплатят за весь период отпуска по уходу, независимо от даты подачи заявления.

Максимальный размер декретных выплат увеличится до 383 179 рублей в 2023 году. Это произойдет за счет того, что максимальная сумма пособия по беременности и родам составит 83 204 рубля в месяц.

Ранее стало известно, в 2023 году размер материнского капитала планируется увеличить на 12,4%. Так, после индексации маткапитал на первого ребенка увеличится до 589,5 тысячи рублей, на второго – до 779 тысяч рублей.



В России с 2023 года увеличат материнский капитал

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!