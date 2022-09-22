Минтруд РФ расширил использование средств маткапитала для семей с низким доходом

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Теперь семьи с низкими доходами смогут перенаправить материнский капитал на выплаты на ребенка, невзирая на очередность рождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

"Кроме того, вводится дополнительное направление использования средств материнского капитала – семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности рождения ребенка", – передали в пресс-службе министерства.

Помимо этого, в ведомстве объяснили, что на данный момент право на подобную выплату можно получить только на второго ребенка.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков рассказал, что сумма универсального пособия на одного ребенка для семей с низкими доходами составит 7, 10,5 или 14 тысяч рублей в зависимости от нуждаемости. По его словам, на такое пособие направят 1,7 триллиона рублей.

