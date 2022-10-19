Эксперт объяснил, как потратить маткапитал на репетиторов для ребенка

Российским семьям разрешили использовать маткапитал, чтобы оплачивать услуги частных преподавателей, а также детских садов или школ, открытых индивидуальными предпринимателями (ИП). Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. Рассказываем, какие для этого действуют условия.



Расширить возможности

Постановление правительства, расширяющее условия использования маткапитала, было опубликовано 19 октября. Согласно документу, россияне теперь могут тратить средства на услуги частных преподавателей, а также негосударственных детсадов и школ.

Ранее деньги разрешали переводить только тем организациям, которые зарегистрированы как юридические лица. При этом новая мера касается не всех индивидуальных предпринимателей. Она распространяется исключительно на тех, у кого есть государственная лицензия на образовательную деятельность.





из сообщения на сайте правительства РФ Чтобы оплатить образовательные услуги из средств маткапитала, родителям нужно представить в Пенсионный фонд два документа – заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости.

Документы можно подать лично в отделениях ПФР или через центры госуслуг "Мои документы", которые занимаются вопросами по маткапиталу. Еще один вариант – отправить их дистанционно. Это можно сделать через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда.



В настоящий момент, помимо образования, маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, накопительную часть пенсии матери и социальную адаптацию детей-инвалидов. Также действующие нормы позволяют распределить эти деньги на ежемесячные выплаты семьям с низкими доходами, где после 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. Средства разрешается тратить сразу по нескольким направлениям.



В 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка составил 524,5 тысячи рублей, на второго – 693,1 тысячи рублей, если родители не получили выплату на первенца. С 1 февраля 2023 года размер поддержки будет проиндексирован по уровню фактической инфляции. После этого маткапитал на первого ребенка вырастет до 589,5 тысячи рублей, на второго – до 779 тысяч рублей.



Учиться станет проще

С учетом нехватки образовательных учреждений в некоторых регионах новые возможности маткапитала серьезно помогут родителям. Об этом Москве 24 сказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"К примеру, потенциально можно устроить ребенка в государственный детский сад, но он находится далеко от дома. Это географически неудобно. Проще искать вариант с обучением или пребыванием ребенка в детском дошкольном учреждении негосударственного типа рядом с домом", – отметил эксперт.

При этом юрлиц среди подобных организаций не очень много, так как этот бизнес требует больших капиталовложений, продолжает специалист. В основном подобные учреждения открывают ИП, их можно найти неподалеку от дома, обратил внимание Сафонов. "Для родителей это очень удобно. Кроме того, это упрощает жизнь семьям, где есть ребенок с особенностями физического развития. Чтобы все это учесть и было принято постановление правительства", – объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что без государственной лицензии предоставлять образовательные услуги запрещено. Ее наличие предполагает, что ИП выполняет все необходимое для безопасности ребенка. "Они должны соблюдать нормативы санэпидблагополучия детей, позаботиться о необходимых технических средствах. Поэтому и выдается лицензия на такой вид деятельности. Без нее предоставлять образовательные услуги нельзя", – уточнил Сафонов.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Чтобы узнать, есть ли лицензия, ее нужно потребовать у индивидуального предпринимателя. Проверить документ можно по запросу через орган, который ее выдал. Как правило, это местный департамент или министерство образования либо муниципалитет.

В настоящее время маткапитал разрешено тратить на дошкольное, школьное, среднее профессиональное и высшее образование. При этом деньги можно распределить между ними, напомнил Сафонов. Также родители к маткапиталу могут добавлять свои средства на оплату образования для ребенка, заключил эксперт.

