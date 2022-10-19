Кабмин разрешил использовать маткапитал на оплату услуг частных преподавателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ разрешило использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

К примеру, родители смогут оплатить труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы.

При этом уточняется, что у индивидуального предпринимателя, который оказывает такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность.

Ранее сообщалось, что маткапитал на второго ребенка с 1 февраля 2023 году проиндексируют до 780 тысяч рублей. Так, размер маткапитала на первого ребенка увеличится на 65 тысяч по сравнению с 2022 годом, до 589,5 тысячи рублей, на второго – на 85,9 тысячи и составит 779 тысяч рублей.

В случае если маткапитал на первого ребенка уже был оформлен, размер выплаты на второго ребенка составит 189,5 тысячи рублей, увеличившись на 20,9 тысячи в сравнении с 2022 годом.



Россияне получат почти 780 тысяч рублей за второго ребенка в 2023 году

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