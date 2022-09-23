Максимальное пособие по беременности и родам увеличат в 1,5 раза в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В 2024 году максимальные размеры пособий по беременности, родам и уходу за ребенком младше 1,5 лет увеличатся в 1,5 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект бюджета Социального фонда.
Так, через два года пособие по беременности и родам будет достигать 122 808 рублей в месяц по сравнению с текущим показателем, а в 2025 году увеличится до 165 826, что в двое больше текущих максимальных выплат. Между тем пособие по уходу за ребенком через год составит 33 282 рублей в месяц, 49 123 рубля в 2024 году, и 66 330 рублей в 2025 году.
Для женщин, у которых продолжительность отпуска по беременности и родам не превышает 140 дней, максимальное пособие в течение двух лет увеличится до 565 562 рублей, а в 2025 году достигнет отметки в 763 671 рубль.
Ранее стало известно, в 2023 году размер материнского капитала планируется увеличить на 12,4%. Так, после индексации маткапитал на первого ребенка увеличится до 589,5 тысячи рублей, на второго – до 779 тысяч рублей.
В России с 2023 года увеличат материнский капитал
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