Размер маткапитала на первого ребенка может вырасти до 646 тыс к 2025 году

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Размер материнского капитала на первого ребенка может вырасти до 646 875,5 рубля к 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к бюджету Соцфонда РФ.

Размер маткапитала определили исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. В 2023 году он составит 12,4%, в 2024-м – 5,5%, а в 2025-м – 4%.

Так, размер выплаты на первого ребенка в 2023 году составит 589 569,4 рубля, в 2024-м – 621 995,7 рубля, а в 2025-м – 646 875,5 рубля. При этом маткапитал на второго ребенка в 2023 году запланирован в размере 779 094 рублей, в 2024 году – 821 944,2 рубля, в 2025-м – 854 822 рубля.

Ранее Минтруд РФ расширил использование средств маткапитала для семей с низким доходом. Теперь семьи с низкими доходами смогут перенаправить материнский капитал на выплаты на ребенка, невзирая на очередность рождения. В ведомстве объяснили, что на данный момент право на подобную выплату можно получить только на второго ребенка.

