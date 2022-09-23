В октябре в ГД предложат повысить МРОТ до 20 тыс рублей

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Депутаты ЛДПР планируют в октябре предложить повысить минимальный размер оплаты труда до 20 тысяч рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на первого замруководителя думской фракции партии Алексея Диденко.

По его словам, депутаты говорят о необходимости повышения МРОТ до 20 тысяч рублей на протяжении шести лет. Он пояснил, что во фракции подписывают эту "традиционную поправку", однако ее отклоняют.

"Но мы продолжаем настаивать на своем. Тактика у нас такая – внести поправки между первым и вторым чтением законопроекта (о бюджете). Это будет конец октября – начало ноября, по моим расчетам. Возможно, сумма будет пересмотрена", – рассказал Диденко.

Депутат пояснил, что озвученная сумма учитывает среднюю зарплату по субъектам, потребительскую корзину, нематериальные услуги и региональные повышающие коэффициенты. Диденко добавил, что, если их поправку отклонят, то депутаты проголосуют за повышение МРОТ до 16,2 тысячи рублей.

"Почему не поддержать даже незначительное повышение? Из двух зол в подобных спорных ситуациях приходится выбирать меньшее", – заключил Диденко.

Накануне Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ на следующий год до 16 242 рублей, прожиточный минимум – до 14 375 рублей. Как отметили в ведомстве, размеры соцвыплат зависят от прожиточного минимума.

В Минтруде РФ подчеркнули, что повышение прожиточного минимума даст возможность увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов россиян.

