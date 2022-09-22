Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей на 2023 год

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Уровень МРОТ на следующий год планируется увеличить до 16 242 рублей, прожиточный минимум – до 14 375 рублей, сообщили в Минтруде РФ.
"Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда – до 16 242 рублей. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.
Как отметили в ведомстве, размеры соцвыплат зависят от прожиточного минимума. Так, при увеличении данного показателя повышаются и размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям.
В Минтруде РФ подчеркнули, что повышение прожиточного минимума даст возможность увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов россиян.
В конце мая Владимир Путин принял решение об увеличении на 10% размера прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда с 1 июня текущего года. Также глава государства объявил об аналогичной индексации пенсий неработающих пенсионеров.
С 3 июня россияне начали в автоматическом режиме получать проиндексированные пенсии. Средний размер пенсии по стране увеличился на 1 760 рублей.
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