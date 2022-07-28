Стипендии российских студентов могут увеличить до уровня МРОТ – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Предложение об увеличении размера стипендии для студентов до уровня МРОТ поступило в аппарат кабмина и будет направлено в Минобрнауки. Об этом сообщает газета "Известия".
Как отмечается в документе, предлагается рассмотреть вопрос индексации стипендий на реальный уровень инфляции 8,6% в 2022 году по аналогии со страховыми пенсиями. Кроме того, при рассмотрении бюджета на 2023 год предлагается поддержать инициативу о внесении изменений в законодательство, что минимальный размер норматива для формирования стипендиального фонда не может быть ниже уровня МРОТа субъекта РФ, на территории которого расположено образовательное учреждение.
В свою очередь, в Минобрнауки газете заявили, что такой запрос поступил и будет рассмотрен в установленном порядке.
По мнению первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, сейчас стипендии хватает только на оплату проездного и мелкие покупки. Она добавила, что без поддержки родителей студент вынужден совмещать работу с учебой.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила закрепить на законодательном уровне размер стипендии для студентов вузов на уровне не ниже прожиточного минимума в регионе.
В докладе омбудсмена говорится о том, что целесообразно законодательно определить стипендию как денежную выплату, назначаемую обучающимся в целях поддержки их достойного уровня жизни в период освоения образовательных программ.
Кабмину РФ следует проработать возможность и механизмы реализации данных мер, отметила Москалькова.
До этого сообщалось, что правительство РФ подписало постановление об индексации МРОТ и пенсий. Власти предусмотрели свыше 500 миллиардов рублей на индексацию социальных выплат для более 50 миллионов граждан.
Неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тысяч рублей. МРОТ превысит 15,2 тысячи рублей, что позволит увеличить зарплаты более четырех миллионов работников.
Кроме того, повысится прожиточный минимум. А вместе с ним возрастут ежемесячные пособия на ребенка до 3 лет и на детей от 3 до 17 лет из семей с невысокими доходами.
Прожиточный минимум вырос в регионах РФ
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