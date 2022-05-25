Прожиточный минимум для трудоспособного населения РФ составит 15 172 рубля – Минтруд

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Прожиточный минимум для трудоспособных россиян после индексации составит 15 172 рубля, сообщает министерство труда и соцзащиты со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

Для пенсионеров прожиточный минимум составит 11 970 рублей, для детей – 13 501 рубль.

Министр уточнил РИА Новости, что выплаты по прожиточному минимуму будут проиндексированы автоматически.

"Те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически. Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты, подавать не потребуется", – пояснил Котяков.

Ранее Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июня. По словам главы РФ, этот вопрос долгое время обсуждался в кабмине, вырабатывалось общее решение.

Путин также принял решение об увеличении на 10% размера прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. С 1 июля минимальный размер оплаты труда будет повышен до 15 279 рублей в месяц.

Котяков отметил, что благодаря индексации МРОТ зарплаты вырастут примерно у четырех миллионов россиян. Также эта мера затронет 15 миллионов граждан, которые получают выплаты, связанные с прожиточным минимумом.

