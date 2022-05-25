Путин объявил об индексации пенсий и МРОТ

Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, где объявил ряд важных решений, которые должны улучшить благосостояние граждан. Расскажем, как изменятся пенсии и соцвыплаты и когда произойдет индексация.



Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Пенсионные выплаты

Во время заседания Владимир Путин назвал благосостояние граждан ключевым приоритетом государства. Чтобы поддержать население, президент озвучил решения по соцподдержке россиян. В частности, с 1 июня на 10% вырастут пенсии неработающих пенсионеров.





Владимир Путин президент РФ Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства.

Президент напомнил, что в 2022-м индексация уже была. В итоге прирост к прошлому году составит 19,5%, что выше уровня инфляции, обратил внимание глава государства.

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков уточнил, что средний размер пенсии после индексации составит 19 360 рублей. По его словам, мера коснется 35 миллионов человек. Повышенные пенсии начнут доставлять россиянам уже с 3 июня.

МРОТ и прожиточный минимум

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Владимир Путин также объявил, что с 1 июля в России на 10% будет увеличен минимальный размер оплаты труда. Теперь этот показатель составит 15 279 рублей в месяц. По словам президента, в стране нужно продолжать политику опережающего роста зарплат относительно затрат.

"Нам в целом необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни. Наша главная задача – обеспечить дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума", – заявил Путин.

Также на 10% с июня проиндексируют прожиточный минимум – после этого он вырастет до 13 919 рублей. "Поскольку, исходя из его размеров, устанавливается и часть пособий и выплат, это также приведет к их увеличению, станет дополнительным подспорьем для многих семей с детьми", – подчеркнул российский лидер.

По словам Котякова, после индексации зарплаты вырастут у 4 миллионов жителей страны. Кроме того, мера затронет 15 миллионов граждан, которые получают выплаты, завязанные на прожиточном минимуме.

О чем еще говорил президент

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Владимир Путин заявил, что по итогам 2022 года нужно снизить уровень бедности в стране. По его словам, в нынешних условиях сделать это непросто, однако к этому необходимо стремиться.

Затронул глава государства и тему обеспечения военных. В частности, поддержка женщин-военнослужащих с детьми должна составить более 30 тысяч рублей. Таким образом, она вырастет почти в два раза по сравнению с нынешним показателем, обратил внимание Путин.

Также глава государства поручил регионам поддержать семьи военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции на территории Украины. "Хочу выразить надежду, что вне зависимости от мер, которые предпринимает государство, и на региональном уровне вы будете окружать семьи наших ребят вниманием, заботой и сделаете все, для того чтобы их поддержать", – заявил он.

Президент поручил быстро и эффективно реагировать на любые потребности военной медицины. Кроме того, Путин пообещал госнаграды бойцам, которые принимают участие в спецоперации.

Помимо этого, он высказался по вопросу многодетных семей. По словам Путина, они сами по себе уже имеют высокий статус, который должен поддерживаться государством. Многодетная семья должна утвердиться в обществе как норма и ценностный ориентир. Это базовый ответ на демографические вызовы, с которыми сталкивается страна, подчеркнул президент.

Ранее Котяков сообщал, что в России благодаря уже действующим решениям выстраивается система поддержки семей с детьми: на эти цели ежегодно планируется направлять 1,2 триллиона рублей.

Наконец, президент предложил участникам президиума Госсовета донастроить систему социального контракта в России. Это механизм государственной соцпомощи, который можно использовать, к примеру, для поиска работы, открытия своего дела, развития личного подсобного хозяйства и преодоления трудной жизненной ситуации. Глава Минтруда отметил, что в 2021 году было заключено 282 тысячи контрактов, которые охватили 980 тысяч россиян. В итоге 22,5% получателей смогли преодолеть порог бедности и сформировать уровень среднедушевого дохода на каждого члена семьи выше, чем один прожиточный минимум, сказал Котяков.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, расходы на расширение использования соцконтракта ориентировочно составят 7,7 миллиарда рублей.