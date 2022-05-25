Путин пообещал госнаграды бойцам, принимающим участие в спецоперации на Украине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин пообещал госнаграды солдатам Вооруженных сил РФ, которые рискуют жизнью в ходе специальной военной операции на Украине.

Глава государства рассказал, что посетил госпиталь министерства обороны и пообщался с военнослужащими, которые лечатся там после ранений и травм.

"И некоторые из них, большинство, во всяком случае, из тех, с кем я разговаривал, у них даже нет никаких государственных наград. Конечно, будут", – заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что к бойцам следует относиться как к героям вне зависимости от наличия или отсутствия у них государственных наград.

Также президент РФ потребовал от кабмина "чувствовать" и эффективно реагировать на любые потребности участников специальной военной операции в части медицинского обеспечения.

Владимир Путин совместно с министром обороны РФ Сергеем Шойгу приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве в среду, 25 мая. Глава государства пообщался с российскими военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

