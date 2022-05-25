Путин посетил госпиталь и пообщался с военными, раненными на Украине

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Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве и пообщался с российскими военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Главу государства сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее о планах Путина навестить раненых сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что график главы государства позволил ему лично приехать в одно из медучреждений и ознакомиться с условиями, в которых лечатся военнослужащие.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.