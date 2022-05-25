Путин посетит в столичном госпитале бойцов, раненых на Украине

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В среду, 25 мая, Владимир Путин посетит в одном из госпиталей Москвы российских военных, получивших ранения в ходе специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Путин в одном из военных госпиталей в Москве посетит военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые получили ранения в ходе специальной военной операции", – сказал он.

Песков пояснил, что президент посетит бойцов и пообщается с ними, как это неоднократно бывало ранее.

До этого Песков сообщил, что Путин 25 мая проведет заседание президиума Госсовета, на котором планируется обсудить меры по поддержке семей с детьми. Речь пойдет о социальной сфере в целом. В частности, обсудят индексацию выплат.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

