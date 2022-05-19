Путин проведет заседание президиума Госсовета 25 мая

Владимир Путин 25 мая обсудит с президиумом Госсовета меры по поддержке семей с детьми. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь пойдет о социальной сфере в целом. В частности, обсудят индексацию выплат. Об этом ранее говорил и помощник президента Максим Орешкин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.