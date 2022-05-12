Родители 440 тыс детей от 8 до 17 лет получили новые пособия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новые социальные выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет получили родители 440 тысяч детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

"Стандартный срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней. Однако Пенсионный фонд продолжал работу и в ходе майских праздников, чтобы семьи могли оперативно получить необходимую помощь", – отметили в ведомстве.

В Минтруде добавили, что средства начислялись сразу за апрель и май 2022 года.

Подать заявление на получение пособия можно онлайн через портал госуслуг или лично в отделениях Пенсионного фонда, а также в многофункциональных центрах. В большинстве случаев не потребуются дополнительные справки.

Размер выплаты составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка и рассчитывается в зависимости от положения каждой конкретной семьи. При этом претендовать на пособие могут именно семьи с низкими доходами.

По данным министерства труда и социальной защиты населения, на выплаты для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет за первую неделю действия программы подали более двух миллионов заявлений.

Глава министерства труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявлял, что система поддержки семей охватит свыше 10 миллионов детей в стране. По его словам, на выплату на детей от 8 до 17 лет, которой будут охвачены пять миллионов несовершеннолетних, направят около 506 миллиардов рублей.

