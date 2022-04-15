Размер выплат на детей составит от 6 до 12 тысяч рублей в 2022 году

Фото: depositphotos/zaktatyana

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2022 году на пособия для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет выделят 505 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"На выплаты направим почти 363 миллиарда рублей, всего же на эти цели в текущем году выделим 505 миллиардов рублей, чтобы до конца года средства получили родители более 5 миллионов детей", – заявил глава кабмина.

Мишустин добавил, что размер пособий будет варьироваться от 50 до 100%. Он будет зависеть от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем семьи получат от 6 до 12 тысяч рублей.

Ранее Сергей Собянин утвердил новый порядок выплаты ежемесячных пособий на детей в возрасте до 18 лет из нуждающихся семей. Размер перечисляемых средств будет варьироваться в зависимости от дохода.

Заявление на получение пособий можно будет подать с 1 мая 2022 года в электронном виде через личный кабинет на mos.ru. Выплату установят с 1 апреля 2022 года, то есть семьям зачислят ее сразу за два месяца.

