Собянин утвердил новый порядок выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил новый порядок выплаты ежемесячных пособий на детей в возрасте до 18 лет из нуждающихся семей.

Для детей всех возрастов установлен единый размер пособий. Он зависит от дохода семьи. Пособия предназначены для семей, среднедушевой доход которых не превышает установленную в столице величину прожиточного минимума. На сегодняшний день она составляет 18 714 рублей в месяц.

В зависимости от уровня дохода семьи выплата может составить 50, 75 или 100% от величины прожиточного минимума ребенка. Это 8 087, 12 131 или 16 174 рубля в месяц соответственно, уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Заявление на получение пособий можно будет подать с 1 мая 2022 года в электронном виде через личный кабинет на mos.ru. Выплату установят с 1 апреля 2022 года, то есть семьям зачислят ее сразу за два месяца.

Семьи, которым ежемесячное пособие на ребенка было назначено по ранее действовавшим правилам, будут продолжать получать выплаты до достижения ребенком возраста 3, 8 и 18 лет соответственно. С 1 мая получатели таких пособий могут обратиться за назначением ежемесячных пособий на детей в размере 50, 75 или 100% прожиточного минимума. При подтверждении права на новый размер пособия выплата устанавливается с доплатой с 1 апреля 2022 года, при отказе сохраняется ранее назначенная сумма.

Ранее Владимир Путин подписал указ о предоставлении ежемесячной выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет, нуждающимся в соцподдержке. Президент подчеркнул, что государство будет делать все для поддержки семьи.

Размер выплаты составит 50% от прожиточного минимума на ребенка, установленного субъектом РФ, где проживает семья. Претендовать на нее смогут родители, чей средний доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума на душу населения по региону.

При этом размер выплаты может быть увеличен до 75% от детского прожиточного минимума, если с учетом такой же 50-процентной выплаты среднедушевой доход семьи по-прежнему не превышает прожиточного минимума. А в более тяжелых финансовых ситуациях ее размер составит все 100% от прожиточного минимума на ребенка.