Помощник президента РФ сообщил о подготовке внеплановой индексации МРОТ и пенсий

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Помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил о подготовке внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ, пенсий и других социальных выплат.

"Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено, и такая индексация произойдет, – сказал Орешкин в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, Владимир Путин также принял решение о распространении выплат семьям с детьми вплоть до 16 лет. Он отметил, что сегодня с финансами в стране все в порядке, поэтому социальные выплаты будут только увеличиваться, о чем говорят данные Минфина РФ.

"У нас нет дефицита масштабного, в магазинах продукция есть. Да, понятно, что рост инфляции бьет по доходам и покупательной способности населения. Но социальные выплаты будут увеличиваться, тем самым поддерживая потребительскую способность наименее обеспеченных слоев населения", – добавил Орешкин.

По его словам, повлиять на цены можно увеличением предложения товаров на внутреннем рынке и производством продуктов внутри страны. При этом Орешкин подчеркнул, что с некоторыми отраслями экономики придется работать индивидуально, не уточнив, с какими именно.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением увеличить размер пособия по безработице до величины прожиточного минимума. Соответствующее письмо он направил главе Минтруда Антону Котякову.

Позднее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что вопрос увеличения размера пособия является дискуссионным, данная инициатива вызывает большое количество вопросов и требует подробного изучения.

