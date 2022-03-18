Эксперты рассказали, какие профессии будут востребованы в РФ

Целый ряд крупных зарубежных компаний объявили о том, что временно приостанавливают деятельность в РФ. На фоне этого некоторые россияне опасаются роста безработицы. Вместе с тем власти РФ мониторят ситуацию и предлагают решения. Рекрутеры также советуют не поддаваться панике и обратить внимание на новые возможности отечественного бизнеса. Рассказываем, как изменится трудовой рынок в России в ближайшее время, а также какие профессии будут востребованы.



Поддержать занятость

В связи с приостановкой деятельности ряда зарубежных компаний на российском рынке в РФ были приняты меры поддержки для граждан. Например, в службы занятости в этом году разрешили обращаться даже тем людям, которые пока трудоустроены, но рискуют в скором времени быть уволенными.





Михаил Мишустин премьер-министр РФ Относится это и к сотрудникам, которых перевели на неполный рабочий день либо отправили в неоплачиваемый отпуск. В центрах занятости они получат необходимую помощь, в том числе содействие в трудоустройстве, переобучении и открытии собственного дела. Причем все это – до официального увольнения.

Кроме того, для оставшихся без работы россиян предусмотрена возможность участвовать в оплачиваемых общественных работах. За это в месяц можно будет получить сумму, равную одному минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Единственное, что требуется о граждан, – состоять на учете в центрах занятости.

"То есть это позволит гражданину, помимо того пособия по безработице, которое ему будет выплачиваться в центрах занятости, получать дополнительный доход в виде одного МРОТ в месяц на тех работах, на которые он будет направлен центром занятости", – пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

При этом сегодня у российских властей нет данных о массовых сокращениях. Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.





Елена Мухтиярова замминистра труда и социальной защиты У нас многие организации готовы вернуться к штатному режиму, но в отдельных компаниях, мы понимаем, возможны сокращения. <...> У нас нет сейчас информации – мы держим в этом отношении руку на пульсе – о каких-то массовых сокращениях.

Ранее схожее заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Сегодня нет информации, что производятся массовые сокращения. Нет жалоб на нарушение трудовых прав", – подчеркнул он.

По словам главы ведомства, компании с иностранным участием выражают готовность вернуться к деятельности в РФ после того, как спадет давление.



Обратить внимание на возможности

Информации о массовых сокращениях на предприятиях в России нет – Минтруд

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала Москве 24, что на фоне введения антироссийских санкций и временной приостановки работы ряда западных компаний в России непросто предсказать, как в стране будет дальше развиваться рынок труда.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист Многие люди мне пишут, что они боятся увольнений. Я бы на их месте обратила внимание на определенные возможности. Некоторые компании, которые сообщили о временном уходе, продолжают работу. И я пока не видела, что есть какие-то увольнения.

Сегодня ставку надо делать на малый и средний бизнес, так как это те рабочие места, которые может занять трудоспособное население, считает Лоикова.

Директор высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов в беседе с Москвой 24 отметил, что даже в моменты нестабильности работодатели не спешат увольнять своих сотрудников.

"Действительно, сегодня в информационном поле мы слышим некие угрозы того, что много компаний могут оставить без работы российских граждан, но пока что массового сокращения рабочих мест не видим", – указал он.





Константин Ордов директор высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Сотрудники достаточно ценны сами по себе, и это тоже является для нас аргументом считать, что на рынке труда не ожидается такого "апокалипсиса", который некоторыми рисуется в повестке.

Эксперт добавил, что компании, которые все же сокращают рабочие места, выплачивают сотрудникам двухмесячное пособие в рамках Трудового кодекса. Это дает людям время присмотреть себе новую работу и, возможно, новые регионы для трудоустройства.



Какие сферы и специалисты будут востребованы?

По мнению Зулии Лоиковой, в новых реалиях многим компаниям нужны хорошие управленцы, которые умеют принимать решения, рисковать и брать на себя ответственность. В том числе снова становятся востребованными финансисты и специалисты по развитию.

"Нужны финансовые директора, которые могут на цифрах оптимизировать процессы, потому что мы сейчас будем наблюдать, как некоторые компании начнут просаживаться, и им нужно сократить это падение. Нужно понять, как организовывать работу, управлять финансовыми потоками. А также продакт-менеджеры, которые придумывают в компаниях новые продукты", – рассказала она.

Кроме того, работники будут нужны в сельскохозяйственной и строительной сфере, продолжила эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист Работа руками не считается престижной, хотя она прекрасно оплачивается. В России не хватает каменщиков, строителей, рабочих. Работы очень много. Но большинство людей хотят быть белыми воротничками или фрилансерами.

Помимо прочего, рабочие места будут и в сфере развлечений, продолжает HR-специалист. "Русские инвесторы, которые вкладывались на иностранных рынках, возвращаются назад и предлагают проекты внутри страны", – отметила она.

Касаемо блогеров, которые зарабатывали в Instagram, Лоикова считает, что больших потерь они не понесут.

"Конечно, у них есть некое падение, но ничего страшного не произойдет. Можно развиваться в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассниках", есть другие новые соцсети. Рекламные интергации тоже будут нужны, только бренды поменяются. Я считаю, что дальше будет по-другому, но будет интересно", – прогнозирует эксперт.

В свою очередь, Константин Ордов отметил, что сектор блогерства изначально вызывал вопросы в плане пользы для экономики. При этом миллионные доходы виртуальных знаменитостей "превышали среднеотраслевые показатели и вообще разумные пределы", подчеркнул он.





Константин Ордов директор высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Им придется столкнуться с необходимостью смены ориентиров. Экономическая турбулентность подразумевает необходимость отказаться от роскоши и от неэффективных методов экономической деятельности.

Эксперт считает, что в скором будущем появится необходимость поменять устоявшиеся стереотипы, так как речь пойдет уже не о профессиях, которые будут востребованы, а о навыках и знаниях в различных областях. При этом возрастет спрос на программистов и технологов, которые будут глубоко интегрированы в цифровые технологии и в промышленность, заключил он.