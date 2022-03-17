Безработные россияне смогут получать 1 МРОТ в месяц за общественные работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Безработные россияне смогут получать дополнительно оплату в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, выполняя общественные работы. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, для этого нужно состоять на учете в центрах занятости.

"То есть это позволит гражданину, помимо того пособия по безработице, которое ему будет выплачиваться в центрах занятости, получать дополнительный доход в виде одного МРОТ в месяц на тех работах, на которые он будет направлен центром занятости", – приводит слова Котякова ТАСС.

Он отметил, центры занятости уже переведены в режим проактивной работы. По словам Котякова, россияне, которые еще не потеряли работу и не получили статус безработного, но находятся под такой угрозой, смогут воспользоваться всеми услугами, которые предоставляет центр занятости.

Ранее сообщалось, что власти Москвы работают над формированием кадрового центра для работников покинувших РФ зарубежных предприятий. Он будет способствовать сохранению действующих трудовых коллективов ушедших с российского рынка компаний.

Помимо этого, Минтруд напомнил россиянам, что Трудовой кодекс РФ гарантирует оплату работникам компаний, которые приняли решение приостановить свою деятельность. Так, при простое компании из-за трудностей с поставками работнику гарантируется две трети оклада.

Ситуация в сфере занятости обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

