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общество

11:37

Минтруд РФ напомнил о гарантиях оплаты во время простоя компании

общество

Фото: depositphotos/AndreyBezuglo

Трудовой кодекс РФ гарантирует оплату работникам компаний, которые приняли решение временно приостановить свою деятельность. Об этом сообщается в телеграмм-канале Минтруда РФ.

В ведомстве уточнили, что при простое компании из-за проблем с поставками и комплектующими работнику гарантируется две трети оклада. Если решение о приостановке работы было принято по воле работодателя, то тогда он обязан выплатить сотруднику две трети средней зарплаты.

"Уже до конца недели мы рассчитываем принять первый пакет мер в сфере занятости, направленный в первую очередь на сохранение занятости граждан и поддержку тех компаний, которые перестраивают работу", – приводятся в сообщении слова главы Минтруда Антона Котякова.

Ранее сообщалось, что власти Москвы работают над созданием кадрового центра для работников покинувших РФ иностранных предприятий. Он будет способствовать сохранению действующих трудовых коллективов ушедших с российского рынка компаний.

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