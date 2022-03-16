Решетников заявил об отсутствии информации о массовых сокращениях рабочих мест в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что у властей нет информации о массовых сокращениях рабочих мест. Также, по его словам, нет жалоб и на нарушение трудовых прав.

"Многие компании с иностранным участием говорят, что готовы вернуться, когда спадет давление, ценят российский рынок и понимают его перспективы", – цитирует министра РИА Новости.

Он подчеркнул, что столкнувшийся с проблемами бизнес принимает участие в выработке мер по перенастройке экономики.

Ранее сообщалось, что власти Москвы работают над созданием кадрового центра для работников покинувших РФ иностранных предприятий. Он будет способствовать сохранению действующих трудовых коллективов ушедших с российского рынка компаний.

Помимо этого, Минтруд напомнил россиянам, что Трудовой кодекс РФ гарантирует оплату работникам компаний, которые приняли решение временно приостановить свою деятельность. Так, при простое компании из-за проблем с поставками работнику гарантируется две трети оклада.

