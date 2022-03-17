Россияне, рискующие потерять работу, смогут обратиться в службу занятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В этом году в службы занятости смогут обратиться не только граждане, которые потеряли работу, но и те, кто находится под риском увольнения. Об этом сообщил председатель кабмина РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

"Расширим возможности службы занятости, соответствующее постановление правительства подписано", – заявил он.

Отмечается, что кабмин выделит порядка 40 миллиардов рублей на осуществление первого комплекса мер по поддержке занятости.

"Сегодня правительство выделит существенное финансирование на реализацию первого пакета решений по поддержке занятости, которые вошли в план первоочередных мероприятий. В общей сложности это почти 40 млрд рублей", – пояснил Мишустин.

Ранее сообщалось, что власти Москвы работают над формированием кадрового центра для работников покинувших РФ зарубежных предприятий. Он будет способствовать сохранению действующих трудовых коллективов ушедших с российского рынка компаний.

Помимо этого, Минтруд напомнил россиянам, что Трудовой кодекс РФ гарантирует оплату работникам компаний, которые приняли решение временно приостановить свою деятельность. Так, при простое компании из-за трудностей с поставками работнику гарантируется две трети оклада.

Ситуация в сфере занятости обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

