Эксперт объяснила, кому положено добавочное пособие по безработице

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Пособие по безработице в ряде случаев может выплачиваться дольше обычного, рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Она напомнила, что такая мера предусмотрена в пакете различных социальных гарантий и компенсаций на случай признания человека безработным в рамках закона о занятости населения в России.

"Так, если работник достиг пенсионного возраста по правилам, действовавшим до 2020 года (является предпенсионером), он может получать пособие дольше: первые 3 месяца – 75%; следующие 4 месяца – 60%; далее до 24 месяцев – 45%", – приводит слова специалиста агентство "Прайм".

Максимальный размер пособия в первые 3 месяца, продолжила Ногайлиева, составляет 12 792 рублей, в том числе, для предпенсионеров.

Юрист отметила, что срок и размер пособия зависит от причины потери работы, стажа, возраста и величины прежней зарплаты. По общему правилу, выплата назначается в процентном соотношении к среднему заработку на последнем месте работы: первые 3 месяца – 75%, следующие 3 месяца – 60%.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что безработные россияне смогут получать дополнительно оплату в размере одного минимального размера оплаты труда в месяц, выполняя общественные работы. Для этого нужно состоять на учете в центрах занятости.

Глава Минтруда отметил, что граждане, которые еще не потеряли работу и не получили статус безработного, но находятся под такой угрозой, смогут воспользоваться всеми услугами, которые предоставляет центр занятости.