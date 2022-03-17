Какие новые меры поддержки россиян появятся в РФ

Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты россиян. Ранее он сообщил, что в ближайшее время российские власти примут решение об увеличении социальных выплат, а также поручил главам регионов оперативно мониторить цены на товары первой необходимости. Рассказываем, какие еще меры предусмотрены для поддержки россиян.



Повышение соцвыплат

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Западные страны ведут агрессивную санкционную политику по отношению к России, заявил Владимир Путин. Ее цель – ударить по миллионам граждан, подчеркнул президент.

"Фактически такие шаги, направленные на то чтобы ухудшить жизнь миллионов людей, имеют все признаки агрессии экономическими, политическими, информационными средствами, она носит тотальный, неприкрытый характер. Западный политический бомонд даже не стесняется говорить об этом прямым текстом", – отметил глава государства.

Чтобы защитить людей и бизнес, президент предложил масштабные социально-экономические меры поддержки. Путин подчеркнул, что проблем с финансированием намеченных целей из бюджета не будет. По его словам, "печатать деньги" Центральному банку не придется, нынешних доходов государства достаточно.

В условиях санкций глава государства предложил увеличить соцвыплаты, а также поднять МРОТ и прожиточный минимум.





Владимир Путин президент РФ Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере.

Государство должно максимально быстро реагировать на изменение материального положения семьи, сказал Путин. Президент попросил правительство оптимизировать работу в этом направлении. Кроме того, Путин в указе о мерах социально-экономической стабильности поручил адресно поддержать нуждающихся граждан и сделать единовременные денежные выплаты, если это необходимо.

Вместе с тем премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение профильным ведомствам представить в кабмин параметры повышения всех соцвыплат.

"Включая пособия, пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Прошу министерство труда и социальной защиты совместно с министерством финансов представить в правительство параметры такого повышения", – сказал он.



Контроль за ценами и продовольственная безопасность

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Путин отметил, что глубокие структурные изменения российской экономики будут непростыми. Эти процессы спровоцируют временный рост инфляции и безработицы, сказал глава государства. Подобные риски необходимо минимизировать, подчеркнул он.

Товары в магазинах должны быть доступны покупателям, обратил внимание Путин. Особенно это касается предметов первой необходимости, лекарств и медицинских изделий. Вторая волна санкций против России за прошедшие недели вызвала дополнительный спрос на товары более чем в триллион рублей, озвучил цифру президент. Несмотря на это, производители, поставщики и транспортные компании сделали все, чтобы на полках не возникло дефицита.

Говоря о ценах, Путин выступил против их ручного регулирования. По мнению президента, стоимость товаров снизится с увеличением ассортимента на полках.





Владимир Путин президент РФ Нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам. При этом необходимо исключить ручное вмешательство в регулирование цен. Именно увеличение предложения должно привести к снижению и стабилизации цен.

В подписанном указе Путин поручил главам регионов мониторить стоимость товаров первой необходимости, лекарств и медизделий. Кроме того, местные власти должны следить за их наличием в продаже. Также своим указом Путин предписал главам субъектов реагировать на повышенный спрос на отдельные виды товаров, работ и услуг.



Поддержка занятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Эффективность поддержки граждан, которые потеряли работу, необходимо проанализировать, заявил Путин. Нужны и дополнительные меры в этом направлении, указал президент.





Владимир Путин президент РФ Также прошу правительство в сжатые сроки проанализировать эффективность меры поддержки людей, потерявших работу. Очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта.

В подписанном указе президент поручил оперативно изучить ситуацию на рынке труда и поддержать занятость. В частности, организовать переобучение людей и повышение квалификации.

В свою очередь, Мишустин сообщил, что на поддержку занятости в стране направят около 40 миллиардов рублей. Кроме того, он рассказал о расширении полномочий службы занятости. В частности, в течение этого года туда смогут обращаться даже те люди, которые имеют работу, но рискуют ее потерять. Такая ситуация может возникнуть, если компания объявила о планах сокращения или закрытия.

"Относится это и к сотрудникам, которых перевели на неполный рабочий день либо отправили в неоплачиваемый отпуск. В центрах занятости они получат необходимую помощь, в том числе содействие в трудоустройстве, переобучении и открытии собственного дела. Причем все это – до официального увольнения", – уточнил премьер-министр.



Помощь бизнесу и НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские предприниматели сейчас сталкиваются с беспрецедентным давлением, указал Путин. Первой под удар попала банковская система, однако она справилась с этим вызовом, сказал президент. На действия Запада Россия ответит максимальной свободой для бизнеса в нашей стране, подчеркнул глава государства. Путин поручил кабмину и контролирующим органам и дальше снимать неоправданные барьеры для ведения дел.





Владимир Путин президент РФ Нельзя отвлекать бизнес и региональные власти от решения самых острых, насущных задач, нагружая их разного рода проверками и контрольными мероприятиями.

Путин добавил, что лидерство в российской экономике должен взять частный бизнес. Эти предприятия могут быстро перестроить логистику, найти новых поставщиков и увеличить производство нужной продукции, сказал глава государства.

"По тому, как частный бизнес будет находить нужные решения, принимать их, зависит сохранение занятости, доходов и зарплат граждан. В целом обеспечение устойчивой, ритмичной работы экономики", – заявил президент.

Бизнес столкнулся с нехваткой оборотных средств, недоступностью и дороговизной кредитов, обозначил Путин. Чтобы решить проблемы, президент предложил как можно быстрее перечислять деньги предприятиям, которые выполняют госзаказы. Аванс по госконтракту составит не менее половины от общей суммы, а срок его выплаты сократится до семи рабочих дней.

Также президент поручил проработать для бизнеса новые возможности привлекать допсредства от институтов развития. В частности, "Фабрики проектного финансирования", Фонда развития промышленности и Банка малого и среднего предпринимательства, перечислил Путин.



Кабмин выделит 40 млрд руб на реализацию первых решений по поддержке занятости – Мишустин

Отметил президент и зарубежные компании, которые остались работать в России вопреки давлению западных властей. По словам президента, они получат дополнительные возможности для развития.

Кроме того, президент в своем указе поручил оказать дополнительную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). Помощь окажут тем, кто занимается социальным обслуживанием, соцподдержкой и защитой россиян. Также это коснется НКО, которые помогают беженцам, занимаются патриотическим воспитанием и развивают внутреннюю трудовую миграцию.

Мишустин рассказал, что российские власти поддержит бизнес с кредитами под плавающую ставку.





Михаил Мишустин премьер-министр РФ Чтобы поддержать таких заемщиков, мы внесем ряд изменений в законодательство: они позволят реструктуризировать долг, облегчить платежи в период, когда параллельно идет перенастройка товарных и логистических цепочек. Такую возможность получат представители крупного бизнеса, малые и средние компании, а также граждане (за исключением кредитов по ипотеке, по которым ведется отдельная работа).

Кроме того, премьер-министр РФ анонсировал, что на поддержку малого бизнеса будет выделено 14 миллиардов рублей.

