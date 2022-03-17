В ГД предложили освободить россиян от пеней за просрочки по кредитам за последние недели

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Депутат Госдумы Василий Власов предлагает освободить российских граждан от штрафов за просроченные платежи по кредитам за последний месяц, сообщает RT.

Он напомнил, что с конца февраля было много сбоев в работе мобильных приложений банков, из-за чего большое количество заемщиков не могли вовремя оплатить кредиты.

Для поддержки указанной категории граждан и исходя из сложной экономической обстановки Власов попросил главу Минфина Антона Силуанова оценить целесообразность освобождения граждан от уплаты пеней.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым россияне могут обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул.

По потребительским кредитам премьер установил лимиты в 300 тысяч рублей для физлиц, 350 тысяч рублей – для ИП, 100 тысяч рублей по кредитным картам и 700 тысяч рублей – по автокредитам.

По ипотечным кредитам лимиты составят 6 миллионов рублей для Москвы, 4 миллиона – для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа, 3 миллиона рублей – для остальных областей.