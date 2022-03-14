Кабмин РФ определил параметры займов для обращения за кредитными каникулами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым россияне могут обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул, сообщает пресс-служба кабмина.

По потребительским кредитам премьер установил лимиты в 300 тысяч рублей для физлиц, 350 тысяч рублей – для ИП, 100 тысяч рублей по кредитным картам и 700 тысяч рублей – по автокредитам.

По ипотечным кредитам лимиты составят 6 миллионов рублей для Москвы, 4 миллиона – для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа, 3 миллиона рублей – для остальных областей.

Ранее Госдума приняла закон о новом этапе амнистии капитала в РФ. Согласно закону, появится возможность декларировать наличные деньги и производные финансовые инструменты.

Предполагается проведение четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в кредитных организациях, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физлиц, а также защиту их имущественных интересов.

Декларацию можно представить с 14 марта текущего года по 28 февраля будущего года. К составляющим, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличности, ценных бумаг и других финансовых активов.