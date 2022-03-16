Путин заявил, что нет необходимости "печатать деньги"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Доходы РФ достаточны, Центральному банку России не нужно будет "печатать деньги". Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов.
"В текущей ситуации проблем с финансированием со стороны федерального бюджета не будет", – отметил российский лидер.
По его словам, российская экономика на сегодняшний день генерирует нормальный объем доходов.
"А это значит, что нам не потребуется прибегать к эмиссии, проще говоря, центральному банку не нужно будет печатать деньги. У нас есть доходы, рыночные, здоровые доходы", – заключил президент РФ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. Однако, по мнению Владимира Путина, западные санкции стали уроком для национального бизнеса РФ.
Эксперт оценил последствия экономических санкций против России
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