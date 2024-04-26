Москвичей призвали пересесть на городской транспорт 26 апреля из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт 26 апреля в связи с прогнозируемым дождем. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В департаменте объяснили, что из-за неблагоприятных погодных условий в центре столицы в вечернее время возможны затруднения движения. В связи с этим москвичам также посоветовали заранее распланировать маршруты.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Москве с 15:00 до 21:00 26 апреля из-за грозы и усиления ветра. В столице также прогнозируется ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение актуально и для жителей Подмосковья.

