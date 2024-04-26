Зеленые облигации Москвы признаны соответствующими стандартам зеленого финансирования

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Кредитное рейтинговое агентство "Эксперт РА" снова признало зеленые облигации Москвы соответствующими принципам зеленого финансирования. Об этом заявила руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

По ее словам, подготовленные заключения основываются на отчете об использовании средств за 2023 год.

"Зелеными" признаны два выпуска облигаций Москвы: 74-й выпуск объемом 70 миллиардов рублей, который был размещен в 2021 году, и первый выпуск облигаций Москвы для населения объемом два миллиарда рублей, который был реализован в 2023 году", – уточнила глава департамента.

Как отметила Багреева, оба выпуска соответствуют требованиям правительства РФ. Так, благодаря получению независимых заключений удается сохранить зеленые облигации города в списке выпусков финансовых инструментов устойчивого развития, который ведет корпорация "ВЭБ.РФ", указала она. Заключение по 74-му выпуску предоставляет право обращения в Секторе устойчивого развития Московской биржи.

Средства от реализации выпусков нацелены на главные проекты столицы, которые помогают уменьшать выбросы загрязнений и парниковых газов от транспорта. Благодаря реализации облигаций в прошлом году город закупил 51 электробус отечественного производства. Из 70 миллиардов рублей около 60 миллиардов направили на возведение и реконструкцию 21 станции и 48 километров путей Большой кольцевой линии столичного метрополитена. Также 10,2 миллиарда рублей выделили на закупку 400 электробусов.

"Инвесторам в зеленые облигации доступна полная информация о расходовании средств, реализации "зеленых" проектов города и достигнутых эффектах", – сказала Багреева.

Всего проекты сокращают выбросы загрязнений от транспорта почти на 1 тысячу тонн в год, а углекислого газа – на 42 тысячи тонн, подытожила она.

Ранее правительство Москвы погасило 72-й выпуск долговых ценных бумаг городского облигационного займа. На погашение задолженности выделили 35 миллиардов рублей. Вместе с этим Москва выплатила купонный доход по ставке 6,55%, что составило 1,14 миллиарда рублей.

