Собянин рассказал, как зеленые облигации помогают развитию экологических проектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Выручка с зеленых облигаций помогает развивать экологические проекты в столице. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Речь идет о двух выпусках: в 2021 году – 74-й выпуск Городского облигационного (внутреннего) займа в объеме 70 миллиардов рублей, в 2023 году – первый выпуск зеленых облигаций Москвы для населения в объеме 2 миллиардов рублей", – уточнил он в публикации.

По словам градоначальника, доходы от них позволили городу проложить 21 станцию БКЛ и приобрести 451 электробус. В результате удалось заметно уменьшить вредные выбросы в атмосферу – почти на 1 000 тонн, а также парниковых газов – на 42 тысячи тонн в год, резюмировал мэр.

Ранее Дептранс Москвы сообщил, что по городу курсируют более 1 600 электробусов российского производства. В парки Мосгортранса за 3 месяца поступило почти 200 новых электробусов, а до конца текущего года ожидается прибытие еще около 600.

Собянин заявлял, что к 2030 году по маршрутам Москвы будут ходить более пяти тысяч электробусов. Мэр отметил, что основное преимущество электробусов заключается в том, что это экологичный транспорт. По его словам, в перспективе они заменят автобусы.

