Первый электробус ЛиАЗ вышел на маршрут на северо-востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Первый электробус ЛиАЗ новой поставки вышел на маршрут на северо-востоке столицы. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Обновленный электробус может проехать без дополнительной подзарядки расстояние до 90 километров. Вдобавок общественному транспорту подобрали новое дизайнерское оформление. В самом автобусе имеется около 30 сидячих мест, а в общей сложности в транспорт вмещается порядка 85 человек.

При этом внутри салона тоже произошли изменения: специалисты установили электроотопители, позволяющие сохранять оптимальную температуру без вредного воздействия на экологию, обновили освещение, которое меняется в зависимости от времени суток. Кроме того, была оборудована накопительная площадка для колясок и велосипедов, появилась кнопка вызова водителя, а также система внутреннего и наружного видеонаблюдения. Более того, в электробусе сделали экраны с информацией о маршруте и USB-слоты для зарядки телефонов.

Портал мэра и правительства Москвы напомнил, что весной прошлого года столичные власти подписали контракт на поставку 1 200 обновленных электробусов отечественного производства. Подобная закупка стала крупнейшей в Европе.

"По контракту с Ликинским автобусным заводом с 2018 года в Москву уже поступило более 250 инновационных машин и придут еще 200. Мы продолжим закупать современный транспорт для повышения комфорта пассажиров и снижения влияния на окружающую среду, как поручил Сергей Собянин", – заключил Ликсутов.

Ранее Собянин заявил, что к 2030 году по маршрутам Москвы будут ходить более пяти тысяч электробусов. Мэр отметил, что основное преимущество электробусов заключается в том, что это экологичный транспорт. По словам Собянина, в перспективе они заменят автобусы.



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