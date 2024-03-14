Собянин рассказал, какие инновационные сервисы внедрят в московском транспорте

Фото: sobyanin.ru

Новые сервисы, основанные на нейросетях, внедрят в столичный транспорт к 2030 году. Об этом на своем сайте сообщил Сергей Собянин.

По его словам, среди них будут системы с элементами беспилотного вождения, которые повысят безопасность пассажиров и эффективность работы транспорта. Также к 2030 году будет сделана умная маршрутная сеть наземного транспорта с актуализацией на основе предсказывающей аналитики. В список включили и динамическое перераспределение транспорта на некоторых маршрутах, и онлайн-выбор оптимальной зарядной станции для электробусов.

Как отметил мэр, оплата проезда по биометрии, виртуальный помощник Александра, система видеонаблюдения с распознаванием лиц позволили увеличить комфорт и безопасность поездок по столице.

"Реализация нашей транспортной программы сделает поездки еще быстрее, комфортнее и безопаснее. Улучшит экологию Москвы. И, конечно, придаст дополнительный импульс развитию экономики столицы", – указал Собянин.

Ранее сообщалось, что в общественном городском транспорте Москвы начали появляться QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить работу водителей. Это можно сделать, отсканировав QR-код с помощью камеры на смартфоне. В появившейся анкете необходимо выбрать маршрут и поставить оценку от 1 до 5.

До этого стало известно, что на восьми станциях метро столицы подключили оплату по биометрии ко всем турникетам. Ежегодно по биометрии совершаются свыше 150 тысяч поездок.



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