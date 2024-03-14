QR-коды для оценки водителей начали появляться в городском транспорте Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В общественном городском транспорте Москвы начали появляться QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить работу водителей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы продолжаем повышать качество обслуживания в городском транспорте. До конца весны в 6,6 тысячи автобусах и электробусах Мосгортранса появятся плакаты с QR-кодами, с помощью которых можно оценить работу водителей на маршрутах", – передает столичный Дептранс.

Оценить работу водителя можно, отсканировав QR-код с помощью камеры на смартфоне. В появившейся анкете необходимо выбрать маршрут и поставить оценку от 1 до 5. Также пользователи могут оставить комментарий.

В ведомстве пояснили, что отзывы пассажиров позволят сделать работу общественного городского транспорта еще лучше.

До этого стало известно, что на восьми станциях метро столицы подключили оплату по биометрии ко всем турникетам. Ежегодно по биометрии совершаются свыше 150 тысяч поездок. В скором времени такую возможность планируют запустить для пассажиров наземного транспорта.



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