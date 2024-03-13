Бесплатные автобусы запустят на МЦД-3 на время отсутствия движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Бесплатные компенсационные автобусы запустят на МЦД-3 на время отсутствия движения поездов. Так, 16 и 17 марта они будут работать с 10:00 до 13:00, а в остальные выходные дни – с 13:30 до 15:30. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

По информации департамента, 16 и 17 марта изменится расписание на Ленинградском направлении. С 10:00 до 13:00 поезда не будут курсировать на участке от Зеленограда до Ленинградского вокзала, такие же корректировки сохранятся и в другие выходные. Это связано с тем, что специалисты будут модернизировать инфраструктуру на участке Зеленограда – Крюково до Ленинградского вокзала, также работы будут проводиться и на других городских объектах, указано в сообщении.

Бесплатные компенсационные маршруты назначены:

От Зеленограда: КМ1 от Крюковской площади до станции метро "Ховрино" по платной трассе М-11 в экспресс-режиме;

От Фирсановской: КМ4 с остановки на улице Шоссейной возле платформы до станции Сходня;

От Сходни: КМ2 с остановки на улице Первомайской возле платформы до станции метро "Ховрино", КМ4 до станции Фирсановская;

От Подрезково, Новоподрезково: КМ2 с остановок на Новосходненском шоссе, также автобусы № 283 до станции метро "Речной вокзал" и 283к до станции метро "Ховрино";

От Молжаниново: КМ2 с остановки на Новосходненском шоссе до станции метро "Ховрино";

От Химок: КМ3 с остановки на улице Московской до станции метро "Ховрино" в экспресс-режиме.

Кроме того, от остальных станций ходит наземный общественный транспорт. От Левобережной курсирует автобус № 344 до станции метро "Ховрино", а от Грачевской – автобусы № 191, 215к и 154.

Ранее сообщалось, что каждый день МЦД пользуются более 1,3 миллиона пассажиров. Диаметры разгружают столичные дороги, снижают пассажиропоток в метро, улучшают связанность Москвы и Подмосковья. Благодаря МЦД горожане могут строить удобные маршруты, в том числе без пересадок.

Представители транспортной отрасли рассказали о дальнейшем развитии МЦД