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Новости

17 февраля, 11:15

Новости

Собянин: пассажиры МЦД-3 совершили 10 млн бесплатных пересадок на метро и МЦК за полгода

Собянин: пассажиры МЦД-3 совершили 10 млн бесплатных пересадок на метро и МЦК за полгода

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За полгода работы пассажиры МЦД-3 совершили больше 60 миллионов поездок и 10 миллионов бесплатных пересадок на метро и МЦК.

Как отметил Сергей Собянин, Третий диаметр – это не только современные поезда, но и точное расписание, а также короткие интервалы движения. С запуском МЦД-3 новые маршруты появились у жителей 24 районов столицы и 4 городов Московской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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