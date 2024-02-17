Движение поездов на МЦД-2 задерживается в обе стороны

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Движение поездов на втором Московском центральном диаметре и Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживается в обе стороны. Об этом сообщается в телеграм-канале магистрали.

Согласно информации, в настоящее время пропуск поездов на участке Царицыно – Перерва осуществляется в реверсивном режиме. Для стабилизации графика движения принимаются все необходимы меры.

"Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.

12 февраля поезда задерживались на Казанском направлении МЖД, в том числе МЦД-3, из-за технических причин. МЖД принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее составы поездов МЦД-4 (Калужско-Нижегородского диаметра) и Горьковского направления также задерживались в обе стороны в пути по техническим причинам.

До этого трамваи № 6, 15, 23 и 28 временно задерживались на Волоколамском шоссе, в районе остановки "Гидропроект". Пассажиров призвали внимательно следить за объявлениями водителей.