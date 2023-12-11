Трамваи четырех маршрутов задерживаются на Волоколамском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трамваи № 6, 15, 23 и 28 временно задерживаются на Волоколамском шоссе, в районе остановки "Гидропроект". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что маршруты были временно изменены. Пассажиров призвали внимательно следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что график движения пассажирских и пригородных поездов изменится на Московской железной дороге (МЖД) с 10 декабря. В дальнем следовании будет курсировать 251 пара пассажирских поездов, 23 из которых новые.

До этого стало известно, что на востоке столицы заработали еще два маршрута электробусов. Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, электробусы заработали на маршрутах 14 и с613. В будние дни на них совершают около пяти тысяч поездок.

С 10 декабря поезда МЦД начинают курсировать по новому расписанию