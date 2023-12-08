Поезда на МЖД начнут курсировать по новому графику 10 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения пассажирских и пригородных поездов изменится на Московской железной дороге (МЖД) с 10 декабря. В дальнем следовании будет курсировать 251 пара пассажирских поездов, 23 из которых новые. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Уточняется, что четыре новых пары поездов назначили с Казанского вокзала, пять – с Ярославского, еще четыре – с Павелецкого, два – с Киевского, одну пару – с Восточного. Кроме того, назначили шесть поездов, с проходящим в основном в обход столицы маршрутом.

В частности, № 149/150 Самара – Минск с остановками на станциях в Рязанской и Тульской областях, № 295/296 Воркута – Анапа с остановками на станциях во Владимирской и Рязанской областях и другие.

В сообщении подчеркнули, что в измененном графике будет курсировать поезд № 140/139 Минск – Смоленск (формирования Белорусской железной дороги) с остановкой в Витебске.

Ранее отмечалось, что в 2023 году на МЖД отремонтировали 305,4 километра пути, уложили 207 комплектов стрелочных переводов. Более половины всех ремонтно-путевых работ проводилось по технологии "закрытого перегона", которая позволяет достичь высокой производительности, концентрировать технику и человеческие ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки.

Также с 10 декабря изменится график движения поездов на первом, втором, третьем и четвертом Московских центральных диаметрах (МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4). Так, на МЦД-1 продлили маршруты шести пригородных проездов, добавили два поезда на участках Лобня – Можайск и Дмитров – Савеловский вокзал.

Электрички ЦППК будут ходить чаще с 10 декабря