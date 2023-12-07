График движения поездов на МЦД изменится с 10 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 10 декабря изменится график движения поездов на первом, втором, третьем и четвертом Московских центральных диаметрах (МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4). Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С 10 декабря на железной дороге изменится график движения поездов – каждый год РЖД с перевозчиками ЦППК и МТ ППК его меняют. Изменения касаются и диаметральных маршрутов", – говорится в сообщении.

На МЦД-1 продлили маршруты шести пригородных проездов, добавили два поезда на участках Лобня – Можайск и Дмитров – Савеловский вокзал.

Больше поездов стало также на МЦД-2. Там продлили до дальних зон девять поездов и добавили три поезда по маршрутам Серпухов – Царицыно и Серпухов – Волоколамск.

На МЦД-3 продлили маршруты трех поездов в дальний пригород и уменьшили интервалы до вокзалов.

Диаметральные поезда на участке от Апрелевки до Железнодорожной МЦД-4 ускорили на 10 минут, а интервалы во внепиковые часы сократили путем добавления семи поездов. Маршруты 14 пригородных поездов продлили.

Между тем с 13 декабря поезда Савеловского и Белорусского направлений, а также первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и "Аэроэкспресса" проследуют по измененному расписанию. Изменения связаны со строительством надземного пешеходного перехода на строящейся станции Петровско-Разумовская.



Электрички ЦППК будут ходить чаще с 10 декабря