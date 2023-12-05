Движение в сторону Зеленограда-Крюкова на D3 возобновили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение в сторону Зеленограда-Крюкова на D3 возобновлено. Об этом рассказали в ЦППК.

Уточняется, что остановившийся поезд убрали с путей вспомогательным локомотивом. В ведомстве добавили, что вместе с РЖД принимают меры для ввода движения в график.

О том, что движение поездов затруднено на D3 и Ленинградском направлении МЖД в сторону Зеленограда-Крюкова, стало известно ранее вечером. Причиной этого стала остановка состава по техническим причинам на участке Сходня – Зеленоград-Крюково.

Ранее отмечалось, что снегопад не повлиял на работу железнодорожного транспорта московского узла. Для обеспечения стабильности и безопасности перевозок во время снегопада железнодорожники непрерывно очищают пути от снежных заносов.

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