Снегопад не повлиял на движение поездов на железных дорогах московского узла

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Снегопад не повлиял на работу железнодорожного транспорта московского узла, сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).

В предприятии подчеркнули, что поезда на железной дороге в столичном узле, в том числе по Московскому центральному кольцу и Московским центральным диаметрам, следуют в штатном режиме.

Для обеспечения стабильности и безопасности перевозок во время снегопада железнодорожники непрерывно очищают пути от снежных заносов. К примеру, ночью в ликвидации последствий снегопада задействовали 71 единицу спецтехники и свыше 1 600 рабочих.

В настоящее время продолжаются непрерывные работы по уборке снега. На линию вывели более 100 единиц спецтехники, курсирующей по специальному графику, чтобы не создавать помех пассажирскому движению. При необходимости привлекут дополнительные силы.

Ранее Гидрометцентр РФ объявил в московском регионе желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра скоростью до 16 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 5 декабря.

В Дептрансе Москвы сообщили, что ситуация на столичных дорогах остается стабильной. Коммунальные службы работают в особом режиме на фоне сильного снегопада.



Коммунальные службы борются с последствиями снегопада в Москве