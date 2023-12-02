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02 декабря, 07:08

Транспорт

Автоматический паспортный контроль появится во Внуково в 2024 году

Фото: depositphotos/kapustin_igor

Автоматизированные системы паспортного контроля появятся в аэропортах Внуково и Кольцово (Екатеринбург) в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра транспорта РФ Виталия Савельева.

Как отметил Савельев, автоматический паспортный контроль вводится в целях сокращения времени прохождения пограничного контроля для удобства пассажиров в международных аэропортах.

Автоматизированная система позволит в специализированной кабине сканировать и проверять все паспортные данные без участия пограничника.

Ранее в аэропорту Шереметьево прошло тестирование новой системы автоматического паспортного контроля. Благодаря ей пассажиры смогут проходить его сами, без привычной помощи оператора у стойки.

Специальное автоматизированное устройство проверит загранпаспорт и биометрические данные: фото и отпечатки пальцев человека.

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