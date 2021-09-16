В аэропорту Шереметьево тестируют паспортный контроль по отпечаткам пальцев

В аэропорту Шереметьево тестируют новую систему автоматического паспортного контроля. Благодаря ей пассажиры смогут проходить его сами, без привычной помощи оператора у стойки.

Специальное автоматизированное устройство проверит загранпаспорт и биометрические данные: фото и отпечатки пальцев человека.

По словам представителей аэропорта, вся процедура довольно удобная, а главное, быстрая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.