Новый сервис "Портфолио учащегося" стал доступен в МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В проекте "Московская электронная школа" (МЭШ) стал доступен новый сервис "Портфолио учащегося" об успехах ребенка в учебе. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Успехи ребенка в учебе, научных и спортивных конкурсах, олимпиадах, проектной, исследовательской и творческой деятельности теперь собраны в едином цифровом пространстве – новом сервисе "Московской электронной школы" (МЭШ) "Портфолио учащегося", – говорится в сообщении.

Информация размещается в хронологическом порядке в соответствии с категорией: "Учеба", "Наука", "Спорт" и "Творчество". Этот сервис доступен школьникам с начала сентября.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о новом контенте, который появится в "Московской электронной школе". По ее словам, важным новшеством МЭШ является портфолио ученика. В России пока нет аналогов подобному сервису. В этот раздел автоматически подгружаются результаты и достижения ребят, причем не только в учебной части, но и успехи в олимпиадах, конкурсах, спортивных состязаниях.

