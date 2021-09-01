Анастасия Ракова рассказала о новинках "Московской электронной школы"

14:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о новом контенте, который появится в "Московской электронной школе" (МЭШ).
"Повышать качество образования можно, только создавая современную информационную среду, и над этим мы систематически и давно работаем, развивая МЭШ. С начала этого учебного года мы подгрузили в систему партнерский образовательный контент сервисов, которые существуют на рынке и хорошо зарекомендовали себя уже среди наших учителей и учеников", – отметила она.
Ракова подчеркнула, что сейчас уже не нужно ходить на другие платформы, а можно активно применять те материалы, которые доступны в МЭШ. Особенно она выделила виртуальные лаборатории. В этом году к 24 существующим прибавятся еще 18.
"Понятно, что в каждой нашей школе есть все необходимое оборудование для проведения, скажем, офлайн-лабораторных работ, но по многим направлениям в принципе невозможно провести в школе те или иные опыты", – отметила Ракова.
По ее словам, важным новшеством МЭШ является портфолио ученика. В России пока нет аналогов подобному сервису. В этот раздел автоматически подгружаются результаты и достижения ребят, причем не только в учебной части, но и успехи в олимпиадах, конкурсах, спортивных состязаниях.
"Кроме того, в этом году мы начинаем привязывать оценки к темам, чтобы было понятно, по каким направлениям у ребят достаточно хорошие знания, а по каким темам необходимо дополнительно позаниматься. Это позволит сконцентрироваться именно на тех направлениях, которые определенным образом "западают", – добавила заммэра.
Ранее в Москве запустили проект по изучению иностранных языков для школьников. Свои советы эксперты будут публиковать в соцсетях "Вконтакте" и Facebook каждые две недели.
Также в библиотеке МЭШ появились уроки для занятий на каникулах. С их помощью школьники узнают интересные факты из литературы, историю разных городов, учатся различать полезные и ядовитые ягоды.
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